Власти Кубы планируют прививать детей от двух до восемнадцати лет вакциной Soberana-2, разработанной в этой стране, поскольку Гавана пытается достичь вакцинации 90% населения до декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, подросткам начнут делать прививки на этой неделе, тогда как младшие дети смогут вакцинироваться с середины сентября.

Согласно данным государственного кубинского института Финли, испытания вакцины Soberana-2 среди детей подтвердили безопасность применения медсредства и зафиксировали у них более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.

В настоящее время около половины из 11,3 миллиона населения Кубы получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, а более 3,5 миллиона кубинцев уже полностью вакцинированы от болезни.