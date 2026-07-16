США розглядають кілька можливих сценаріїв дій щодо Куби

Військове керівництво США останніми тижнями розглядало кілька можливих сценаріїв дій щодо Куби.

Після відновлення війни між США та Іраном Пентагон також приділив увагу ситуації навколо Куби. Серед можливих сценаріїв, які аналізували військові планувальники, була повітряно-десантна операція під керівництвом Сухопутних військ США за участю 101-ї повітряно-десантної дивізії – єдиного американського підрозділу, підготовленого до виконання такого завдання, повідомляє CBS News.

Офіційні особи наголосили, що проведені брифінги є частиною стандартного процесу військового планування та не свідчать про ухвалення політичного рішення про проведення операції.

Наприкінці минулого місяця американські військові провели брифінг щодо концепції операцій, під час якого обговорювалися ранні варіанти військового планування окремих місій.

Реалізація будь-якої операції проти Куби наразі виглядає малоймовірною, оскільки значна частина американських військових ресурсів уже перекинута на Близький Схід для підтримки операцій проти Ірану.

Фото: ТСН.