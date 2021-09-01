Президент Украины Владимир Зеленский просит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных.

Об этом глава Украинского государства заявил во время выхода к прессе президентов перед встречей в Вашингтоне, сообщает УП.

«Очень чувствительный вопрос. Мы сегодня утром передали Вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки – людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать Соединенные Штаты?» – заявил Зеленский.