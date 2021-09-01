В Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

В рамках рабочего визита в США президент Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины. Мероприятие состоялось в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.

Администрация государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и госдепартамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи, сообщили в Офисе президента.

Народный депутат Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

В Соединенных Штатах Америки генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал три соглашения на сумму 2,5 млрд долларов.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Калуше. По предварительной информации, в квартире пятиэтажки взорвалась граната.

Украинские политики сегодня упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не тот большого ума. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

На страницу Национального паралимпийского комитета Украины в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграм на телеканал Equalympic, также на страницу Министерства молодежи и спорта Украины, на украинских параатлетов совершена массовая атака со стороны граждан Малайзии с очень большим количеством оскорблений в сторону Украины, украинских граждан и Национальной паралимпийской сборной.

26-летний украинский пловец Максим Крипак завоевал свою пятую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).