Народный депутат Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

«Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания», – говорится в присланном в среду ответе Трухина на запрос агентства Интерфакс-Украина.

«Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз», – говорится в тексте ответа.

При этом, отмечает Трухин, водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования. «И, насколько мне известно, у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму», - пишет парламентарий.

«Не знаю, насколько это уместно, но хочу поблагодарить всех, кто помогал и просто даже подошел; это действительно было очень по-настоящему и искренне - от прохожих и водителей, которые проезжали мимо, к участникам самой аварии. Особенно в отношении детей. Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности», – написал депутат, добавив, что «наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места».

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.