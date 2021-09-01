также в разделеОбщество
Прозорро.Продажи дала сбой. Не в первый раз 9
ДТП с Трухиным: Корниенко заявил, что «слуги» не давили на СМИ 12
Суд вынес приговор боевику «ЛНР» 8
Одесский депутат организовал группировку «черных» лесорубов 45
ВАКС избрал меру пресечения бывшему главе «Укрхимтрансаммиака» 10
На Закарпатье при продаже метамфетамина задержали военного 24
Экологи подсчитали убытки от добычи мела на Ривненщине 14
Нардепы предлагают освободить от НДС поставки украиноязычных аудиокниг 8
Суд вынес приговор майору ВСУ, застрелившему солдата за пост в соцсети 29
Минцифры предлагает Google уменьшить российский контент в украинском YouTube 12
31 августа. Картина дня 27
СБУ задержала жителя Ялты, который помогал оккупантам захватывать Крым 28
Латвия признала украинские цифровые COVID-сертификаты 10
Глава Укргидрометцентра сказал, сколько зарабатывает и уйдет ли в отставку 23
На Закарпатье разоблачили торговца оружием из зоны ООС 12
Суд в Черкассах арестовал бабушку мальчика, травмированного при загадочных обстоятельствах 31
Пассажиры Daewoo – участники ДТП с Трухиным рассказали о событиях на Бориспольской трассе 83
Кульбида прогнозирует Украине крупнейший урожай со времен Киевской Руси 50

Народный депутат Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

«Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания», – говорится в присланном в среду ответе Трухина на запрос агентства Интерфакс-Украина.

«Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз», – говорится в тексте ответа.

При этом, отмечает Трухин, водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования. «И, насколько мне известно, у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму», - пишет парламентарий.

«Не знаю, насколько это уместно, но хочу поблагодарить всех, кто помогал и просто даже подошел; это действительно было очень по-настоящему и искренне - от прохожих и водителей, которые проезжали мимо, к участникам самой аварии. Особенно в отношении детей. Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности», – написал депутат, добавив, что «наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места».

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги