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Администрация государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и госдепартамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи, сообщили в Офисе президента.

«Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном, отвечает общим украинско-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций», - говорится в сообщении.

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины и таможенная и пограничная служба США заключили соглашение между правительствами стран по использованию информации о тех, кто путешествует.

«Это очередной шаг к повышению уровня пограничной и национальной безопасности как Украины, так и США, и важный шаг стратегического партнерства», - говорится в сообщении.

Также Украине будет оказана помощь в развертывании Системы автоматизированного нацеливание ATS-GLOBAL, что является эффективным инструментом по анализу рисков.

«Соответствующее техническое и программное обеспечение будет способствовать качественной проверке путешественников и выявлению лиц с высоким риском причастности к террористическим угрозам или трансграничной преступности, а также идентификации международных преступников», - сообщили в ОП.

Достигнутые договоренности также устанавливают индивидуальные и организационные обязанности безопасности данных, обновления профилей рисков и создания новых профилей, обмен информацией, нормативное урегулирование информационных отношений.

Данное соглашение было заключено в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
ForUm

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