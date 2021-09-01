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В Соединенных Штатах Америки генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал три соглашения на сумму 2,5 млрд долларов, сообщает пресс-служба Укроборонпрома,

Так, в рамках визита Гусева в США в составе официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским уже состоялся ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями. В частности, результатом стало достижение договоренностей о сотрудничестве и подписание трех соглашений о сотрудничестве на общую сумму 2 млрд 500 млн долларов США.

В связи с этим сообщается о проведении переговоров с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation, в частности с вице-президентом Раймондом Пизелли. Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенса - это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве.

Кроме того, Укроборонпром будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Еще подписано соглашение с Global Ordnance – компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Переговоры с президентом международной компании Day& Zimmermann Lone Star LLC также завершились подписанием соглашения. Оно касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничества между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", - подчеркнул Гусев.

 
ForUm

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