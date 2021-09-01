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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это он сделал в своем микроблоге в Twitter, сообщает УНИАН.

«Я с нетерпением жду приветствия президента Владимира Зеленского сегодня в Белом доме, чтобы вновь подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», - подчеркнул Байден.

Планируется, что встреча между президентами США и Украины состоится сегодня в Белом доме между 21:00 и 22:00 по киевскому времени.

 
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