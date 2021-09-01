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Полиция из польского города Катовице вместе с антитеррористическим подразделением и пограничниками задержали шестерых членов польско-украинской преступной группы, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов, а также наркопреступностью, сообщает «Европейская правда».

Задержанные - трое украинцев и трое поляков. Правоохранители изъяли у них четыре мотоцикла и легковой автомобиль, автозапчасти стоимостью примерно 500 тысяч злотых, 1,5 кг амфетамина, марихуану и наличные.

Делом банды, участники которой с 2020 года по всей стране похищали транспортные средства и скупали похищенные авто и запчасти к ним, с апреля занимались сотрудники уголовного отдела главного штаба полиции Силезского воеводства.

Во время обысков правоохранители также обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, и 56 тысяч злотых наличными.

Кроме того, силовики обнаружили оборудование, используемое для профессионального выращивания конопли.

Всем мужчинам предъявлены обвинения. Двух граждан Украины взяли под временный арест. Остальные задержанные находятся под надзором полиции.

 
ForUm

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