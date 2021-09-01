Полиция из польского города Катовице вместе с антитеррористическим подразделением и пограничниками задержали шестерых членов польско-украинской преступной группы, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов, а также наркопреступностью, сообщает «Европейская правда».

Задержанные - трое украинцев и трое поляков. Правоохранители изъяли у них четыре мотоцикла и легковой автомобиль, автозапчасти стоимостью примерно 500 тысяч злотых, 1,5 кг амфетамина, марихуану и наличные.

Делом банды, участники которой с 2020 года по всей стране похищали транспортные средства и скупали похищенные авто и запчасти к ним, с апреля занимались сотрудники уголовного отдела главного штаба полиции Силезского воеводства.

Во время обысков правоохранители также обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, и 56 тысяч злотых наличными.

Кроме того, силовики обнаружили оборудование, используемое для профессионального выращивания конопли.

Всем мужчинам предъявлены обвинения. Двух граждан Украины взяли под временный арест. Остальные задержанные находятся под надзором полиции.