Россия скоро поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, заявил Александр Лукашенко.

«В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», - приводит его слова «Белта».

Это будет самое современное оборудование, которым дооснастится армия, добавил он.

«Если мы увидим на учениях («Запад-2021» - ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», - добавил Лукашенко.

9 августа он сообщил, что Минск заинтересован в покупке зенитной ракетной системы С-400 и что он уже предложил президенту Владимиру Путину их продать «по сходной цене» и «за кредит». По его словам, для покупки ЗРС С-400 и другого современного вооружения могут быть использованы средства российского госкредита, который ранее был выдан на строительство БелАЭС и от которого были сэкономлены «приличные деньги» - от $300 млн до $500 млн.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб сообщил, что Беларусь планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов «Панцирь-С».

25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сказал, что от Минска формального обращения по С-400 еще не поступало и вопрос о поставке «в практическую плоскость» еще не перешел, а вот обращение о «Панцирях-С» будет рассмотрено в ближайшие сроки.