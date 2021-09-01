Прелесть – когда человек сознательно вместо истины выбирает ложь.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.

«Процесс этот очень тонкий. У такого человека происходит подмена понятий. Это и есть ложь. Он пытается брать спасительные средства Православной Церкви и ставить их не на служение Богу, а на служение себе. Причины могут быть для каждого индивидуального случая очень разнообразны: желание денег, желание власти, желание быстро стать «святым», желание неких сладостных экстатических «духовных озарений»», - пояснил отец Андрей.

Он подчеркнул, что для того чтобы не впасть в прелесть, нужно трезвомыслие.

«Надо молиться Богу и анализировать свои мысли, свои поступки. Для чего это делаю? Какой мотив? Соответствует ли он заповедям Божиим? Во многих случаях лучше не сделать, чем сделать. Всегда нужно думать, зачем пришел в Церковь. А пришел за одним: чтобы спастись. Вот и спасайся. Поверяй свои мысли, чувства, всего себя заповедями Божиими. Если они соответствуют им, принимай, если же нет, отвергай. И сам ищи одного – подчинения самого себя воли Божией. Это и есть великий и славный путь – путь смирения», - посоветовал священник.