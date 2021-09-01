Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки происходит чрезвычайно результативно.

«Прошел первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное - чтобы было не количество, а качество», - сказал он в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне, сообщила его пресс-служба.

Зеленский отметил, что во вторник, 31 августа, состоялась содержательная встреча с министром энергетики США и были подписаны важные документы.

«Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это - первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку», - подчеркнул он.

Президент также отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе «Северного потока - 2» и угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта.