Германия должна вести и ведет переговоры с руководством «Талибана», чтобы избежать дальнейшей нестабильности в Афганистане и решать практические вопросы.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас после переговоров в Катаре 31 августа, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что совершенно невозможно обойти стороной переговоры с талибами», - сказал Маас на пресс конференции с главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахман Аль-Тани.

Маас также заявил о готовности немецких дипломатов вернуться в посольство в Кабуле, ведь есть потребность в дипломатическом присутствии на месте.

В то же время он подчеркнул, что пока «речь не идет о вопросах официального признания, но о решении вполне конкретных проблем». Федеральное правительство Германии, по словам его представителя, требует создания инклюзивного правительства, уважения новой власти к базовым правам человека.

«Тот, кто хочет сотрудничать с международным сообществом, должен ориентироваться на требования международного сообщества», - добавил он. Оценивать действия новой власти будут не по словам, а по делам, подчеркнул глава МИД, отметив важность скоординированного подхода в этом вопросе со стороны международного сообщества.

Дипломат подтвердил готовность оказывать афганскому народу гуманитарную помощь. Многие, отметил он, будет зависеть от того, какую политику будет проводить новое правительство.

О необходимости переговоров с «Талибаном» сказала и канцлер Меркель на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Курцом. При этом она также подчеркнула, что речь идет о дипломатическом признании.