В столице ввели мораторий на реконструкцию и/или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий XIX-XX веков с целью предотвращения их уничтожения.

Такое решение было принято сегодня, 31 августа, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета ИХ созыва. Решение поддержали 99 депутатов, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, за последние три года от Киевской городской государственной администрации в Министерство культуры и информационной политики Украины было направлено представление о занесении 1542 памятников и недавно выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока включено только 73 объекта. Важно защитить исторические здания XIX-XX веков на территории города Киева, которым может угрожать уничтожение или повреждение.

«Невозможно защитить дома без статуса, до сих пор 1469 объектов не включены в реестр, поэтому по поручению киевского городского головы Виталия Кличко на заседание Киевсовета внесен этот проект решения на временный запрет (мораторий) на реконструкцию и/или капитальный ремонт со сменой объемно-пространственных параметров исторических зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с законом Украины «Об охране культурного наследия». Исторические здания необходимо защитить от уничтожения, ведь это архитектурное наследие Украины», - отметил Бондаренко.

Заместитель городского головы добавил, что это решение будет способствовать созданию условий для защиты и охраны исторических зданий на период их выявления и исследования, четкого определения охранного статуса таких объектов, сохранения исторической самобытности города, защиты его традиционного характера среды, а также популяризации культурного наследия.