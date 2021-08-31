В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он поблагодарил Гренхольм за участие во главе президентской делегации США в учредительном саммите Крымской платформы и поддержку со стороны американской стороны в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона.

Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока-2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», - отметил президент Украины.

Зеленский отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и «зеленой» трансформации.

«Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли», - отметил глава государства.

Было отмечено, что привлечение США к реализации этого амбициозного плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.