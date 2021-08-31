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Украинские цифровые сертификаты о вакцинации с 31 августа совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии, сообщает посольство Украины в Латвийской Республике.

«С 31 августа 2021 года, в соответствии с Решением Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 года, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении «Дия» и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике», - говорится в сообщении.

 
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