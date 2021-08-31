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Правительство Польши обратилось к президенту Анджею Дуде с просьбой ввести чрезвычайное положение в некоторых регионах на границе с Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVN24.

Премьер объявил, что чрезвычайное положение будет введено на 30 дней в приграничной зоне, охватывающей часть Подляшского и Люблинского воеводств.

«В течение 30 дней мы сможем лучше обеспечить герметичность нашей границы и предотвратить те агрессивные действия, те провокации, которые усиливает режим Лукашенко», - сказал премьер, добавив, что ранее аналогичные решения были приняты в Литве и Латвии.

Глава Министерства внутренних дел и Мариуш Каминский пояснил, что решение охватит 115 городов Подляшского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства.

«Я сознательно подчеркиваю: города, а не муниципалитеты. Речь идет не о коммунах, а об узкой полосе городов, непосредственно примыкающих к границе», - сказал он.

 
ForUm

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