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На Закарпатье СБУ разоблачила и блокировала канал незаконной торговли оружием. По предварительной информации, организатором схемы оказался местный житель, который продавал оружие и средства поражения, которые подпольно вывезли с территории ООС. Злоумышленника задержали с поличным в ходе спецоперации СБУ, сообщил пресс-центр ведомства.

Как удалось выяснить следствию, организатор подыскивал клиентов через личные связи.

Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Мукачево при попытке сбыта:

  • 2 пистолетов Glock;
  • 14 гранат с запалами к ним;
  • 22 штык-ножей;
  • прицела ночного видения.

Еще раньше, в ходе досудебного расследования, правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправки военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.
ForUm

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