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По материалам контрразведки СБУ перед судом предстанет боевик, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ, сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства из РФ и по заданию спецслужбы страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. А именно - в производстве о раскрытой в феврале 2021 агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения уличенным агентом ФСБ РФ правонарушений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление),
  • ч. 1 ст. 258 (террористический акт),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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