В Беларуси гособвинение запросило 12 лет колонии для участников Координационного совета оппозиции Максима Знака и Марии Колесниковой. Об этом агентству БелаПАН сообщили адвокаты обвиняемых, передает Радио Свобода.

В суде продолжаются прения сторон.

Сообщение нескольких изданий и телеграмм-каналов о якобы уже вынесенном приговоре Знаку и Колесниковой не соответствуют действительности, сказал в комментарии «Медиазоне» адвокат последней Владимир Пильченко.

Закрытый суд над координатором штаба бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарыка на выборах 2020 Марией Колесниковой и юристом штаба Максимом Знаком начался 4 августа. Подсудимых обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности и создании экстремистского формирования.

Колесникову задержали 8 сентября. На следующий день задержали Знака. Правозащитники признали обоих политическими заключенными.

Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что о процессе над Колесниковой и Знаком практически никто ничего сказать не может, поскольку все заключили соглашение о неразглашении. Невозможно раскрыть имена следователей, подробности обвинения, доводы прокуратуры.

Колесникова и Знак играли активную роль в массовых уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на президентских выборах в прошлом году. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое «женское трио» вместе со Светланой Тихановском и Вероникой Цепкало.

Участники протестов обвиняют власть в фальсификациях и жестокости в отношении участников митингов. В стране были возбуждены сотни уголовных дел. Многих обвиняемых по ним белорусский правозащитный центр «Весна» признал политзаключенными.

Страны ЕС и США не признают легитимными прошлогодние выборы. В отношении ряда белорусских чиновников, включая Лукашенко, введены санкции.