В понедельник, 30 августа, на Донбассе погиб военный из Львовской области Роман Задорожный, сообщила пресс-служба ОГА.
«30 августа вблизи Попасной Луганской погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила», - говорится в сообщении.
Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в результате обстрелов боевиков погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травмы.
В течение августа на Донбассе погибли 9 военнослужащих, 28 были ранены.
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