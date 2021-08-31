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Ukraine.ua, официальный сайт Украины, «заговорил» еще на одном языке – китайском  https://ukraine.ua/zh/.  Об этом сегодня сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

До этого сайт уже был доступен посетителям на английском, немецком, французском, испанском и арабском.

«На китайском в ​​мире говорят более 1,5 млрд людей, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики», - отметил министр Дмитрий Кулеба.

Запуск новых языковых версий официального сайта Украины - часть системной имиджевой работы МИД с иностранной аудиторией по разным направлениям - от продвижения Украины среди потенциальных туристов к тем, кто интересуется Украиной или только начинает открывать ее для себя, планирует вести торговлю или бизнес с Украиной или приехать сюда на учебу. Сайт-визитка Ukraine.ua, «общаясь» с аудиторией на ее родном языке, позволяет сформировать первое впечатление об Украине и построить положительные ассоциации с ней.

К созданию китайской языковой версии Ukraine.ua присоединились студенты и преподаватели кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко, дипломаты Посольства Украины в Китае, а также носители языка.

Ukraine.ua – современный цифровой портал для иностранной аудитории, который создали и развивают Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт. Во время, когда путешествия ограничены, это простой способ виртуально посетить Украину. И не только посетить, но и получить порцию вдохновения и влюбиться в Украине с первого взгляда.
ForUm

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