Обстрел Авдеевки в эти выходные, когда ранения получили сразу восемь украинских военных, заставил говорить о новом обострении на Донбассе. Но такая «кинжальная» атака на ВСУ не первая и, говорят эксперты, далеко не последняя.

В субботу, 28 августа, впервые за долгое время стало известно, что силы сепаратистов обстреляли город Авдеевку. Город расположен рядом с линией разграничения, в его окрестностях регулярно фиксируют обстрелы, но сам населенный пункт уже давно не подпадал под прямые удары.

О том, что ситуация серьезная, стало понятно из сообщения «Укрзализныци», которая приостановила движение поездов вблизи станции Авдеевка.

Информацию об обстреле подтвердила Операция объединенных сил (ООС). По их данным, противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и артиллерию калибра 122 мм.

«В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет», - говорилось в сообщении.

В общем за 28 августа ООС зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили восемь военнослужащих.

Такое количество раненых за один раз стало едва ли не самым крупным за все перемирие, которое ввели летом 2020 года.

На следующий день, 29 августа, по данным ООС, интенсивность обстрелов несколько снизилась - до девяти нарушений. В результате двое украинских военных получили ранения, один из них - в тяжелом состоянии.

Украинские военные нанесли удары.

Жалобы «ДНР»

Самопровозглашенная «ДНР» в обстрелах обвинила украинские вооруженные силы. Сообщение об обстреле территории, неподконтрольной Украины, поступали 28, 29 и 30 августа.

В частности, 30 августа сепаратисты заявили, что ВСУ «обстреляли Донецк и населенный пункт Веселое».

Ранения, по их данным, получили мирные жители. 28 августа пострадали двое детей из Горловки 10 и 8 лет, а 29-го – 59-летний мужчина Петровского района Донецка.

О том, обстреливали ли они подконтрольные Украине территории, сепаратисты не вспоминают.

Украинская сторона подчеркивает, что ВСУ открывали огонь только в ответ на атаки.

«Новая тактика»

Военные эксперты предостерегают от того, чтобы говорить об очередном обострении на Донбассе и выделять именно последний обстрел Авдеевки.

«Это не периодическое, сезонное обострение, это тактика Российской Федерации, которую она начала применять еще в начале лета», - говорит ветеран 53-й бригады и сотрудник фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, который регулярно отслеживает ситуацию на Донбассе.

Россия последовательно отрицает свою причастность к конфликту на Донбассе.

За последние месяцы Римарук вспоминает немало примеров, очень напоминающих атаку по Авдеевке.

В частности, обстрелы Новоселовки Второй, где погиб местный житель и получил ранения военный, обстрелы Красногоровки, где получил ранение местный житель, обстрел Галициновки, где ранения получили пятеро женщин-военнослужащих.

«Эта тактика достаточно проста - они проводят разведку, подтверждающие цели и наносят сокрушительный кинжальный удар, как в Авдеевке или Красногоровке», - объясняет Римарук.

По его словам, в этом году силы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» получили на вооружение российские беспилотные аппараты «Орлан-10», которые регулярно фигурируют в отчетах ООС, и научились использовать их вместе с артиллерией.

«Орланы» ищут цель, они ее находят, потом они (сепаратисты, - ред.) готовятся, накапливают силы и наносят удар. Получают огонь, и начинается небольшое обострение, - объясняет Римарук. - Теперь (после Авдеевки, - ред.) снова будет несколько дней затишья, а потом те же обстрелы».

Он считает, что такая тактика имеет целью истощить Вооруженные силы Украины, удары могут наносить в символические для Украины даты, например, ко Дню независимости.

Официальный Киев объясняет последнюю активность сепаратистов поездкой в ​​США Владимира Зеленского, который 1 сентября проведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

«Задачей противника является спровоцировать нас на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об «агрессивных действиях Украины» и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США», - говорится в заявлении украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Группа предупредила, что из-за визита «боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно».

«К этому нужно быть ситуативно и морально готовыми», - подчеркнули в группе.

Новая тактика требует менять подходы в Вооруженных силах уже сейчас, убежден Римарук.

«Это звоночек к тому, что нам нужно как можно скорее перевооружать армию, предоставлять средства разведки, наблюдения ПВО, - говорит он. - Эта война не на год и не на два».