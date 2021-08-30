Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

Антон Геращенко назначен советником министра внутренних дел Дениса Монастырского.

В Луганской области вблизи села Пурдовка Северодонецкого района на территории Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства произошло возгорание хвойной подстилки.

Кабинет министров совместно с Фондом госимущества Украины (ФГИ) до 31 августа должны исключить из перечня объектов большой приватизации и перечня объектов малой приватизации принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии (облэнерго) с последующей передачей их в управление Министерства энергетики.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

21-летний украинский пловец Андрей Трусов завоевал третью медаль на Паралимпиаде в Токио.

АО «Укрзализныця» продлила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки, введенное 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков во время презентации на новой должности ответил на вопрос о том, будут ли вызываться в украинскую национальную команду игроки из российских клубов.

По аэропорту Кабула в понедельник утром было выпущено пять ракет, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.