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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Эту информацию украинской службе «Голоса Америки» подтвердили в Белом доме.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. В то время как до 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

«Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом длительной российской агрессии на Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество в энергетической безопасности, и нашу поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией, а также реформ, основанных на общих демократических ценностях», - сообщили в Белом доме.

Дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло «в связи с расширением программы визита».

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня: 31 августа и 1 сентября.

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