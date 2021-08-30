также в разделеЭкономика
Количество сделок по купле-продаже земли в Украине превысило 10 тысяч 8
Поставщик «последней надежды» повысил цену на газ 16
Украина и Молдова внесли изменения в Соглашение о свободной торговле 30
Нафтогаз: Старт отопительного сезона может оказаться под угрозой срыва 33
Марченко: Людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии 56
Шмыгаль рассказал, на что пустят помощь от МВФ 14
Шмыгаль: Прибыль украинских предприятий за полгода выросла на 76% 13
Укрэнерго: Ситуация с накоплением угля на ТЭС остается критической 15
Доходы украинцев незначительные: Министр не видит необходимости в общем декларировании 22
В Украине почти остановился рост промпроизводства 17
Суд в США отклонил ходатайство экс-владельцев Приватбанка о прекращении рассмотрения дела 12
Украина получила $2,7 миллиарда от МВФ 30
Министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от «Северного потока-2» 87
В Украине продолжает дорожать автогаз 19
Верховный суд запретил российскому «Сбербанку» использовать свое название в Украине 20
Ассоциация: Подсолнечное масло подешевело впервые за год 34
НБУ: Гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики 17
В Украине повысят минимальную зарплату 832

Кабинет министров совместно с Фондом госимущества Украины (ФГИ) до 31 августа должны исключить из перечня объектов большой приватизации и перечня объектов малой приватизации принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии (облэнерго) с последующей передачей их в управление Министерства энергетики.

Соответствующее поручение содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года, который введен в действие указом президента №452 от 28 августа и опубликован на сайте главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

«Завершить реализацию мероприятий по отделению деятельности операторов систем распределения электроэнергии, акции которых находятся в государственной собственности, и поставщиков универсальных услуг и осуществить передачу поставщиков универсальных услуг государственной формы собственности в управление государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», – говорится также в документе.

Как сообщалось, к приватизации несколько лет готовятся пакеты акций по 70% «Хмельницк-» и «Николаев-», 65% «Харьков-», 60,25% - «Запорожье-» и 50,99% «Тернопольоблэнерго». В июне этого года ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго («Николаев-», «Харьков-», «Запорожье-» и «Хмельницкоблэнерго») запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остающихся у государства облэнерго («Тернополь-» и «Черкассыоблэнерго») пока отсутствуют.

Предполагалось, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору советника для их продажи.

«Два (облэнерго) еще не можем поставить в график, потому что не сильно понимаем, как примут решения другие органы власти, которые от нас не зависят», – пояснил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. Он напомнил, что в случае «Черкассыоблэнерго» ФГИ управляет 46% акций, а еще 25% находятся в управлении ЧАО «Украинская энергосберегающая сервисная компания» («УкрЭСКО»), и эти два пакета надо объединить. «Сколько не ходим в Минфин, предлагаем варианты, они говорят, что так не получается. Мы говорим: «Предложите!». Но предложений не получаем», – описал глава ФГИ тогда текущую ситуацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги