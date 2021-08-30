Кабинет министров совместно с Фондом госимущества Украины (ФГИ) до 31 августа должны исключить из перечня объектов большой приватизации и перечня объектов малой приватизации принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии (облэнерго) с последующей передачей их в управление Министерства энергетики.

Соответствующее поручение содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года, который введен в действие указом президента №452 от 28 августа и опубликован на сайте главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

«Завершить реализацию мероприятий по отделению деятельности операторов систем распределения электроэнергии, акции которых находятся в государственной собственности, и поставщиков универсальных услуг и осуществить передачу поставщиков универсальных услуг государственной формы собственности в управление государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», – говорится также в документе.

Как сообщалось, к приватизации несколько лет готовятся пакеты акций по 70% «Хмельницк-» и «Николаев-», 65% «Харьков-», 60,25% - «Запорожье-» и 50,99% «Тернопольоблэнерго». В июне этого года ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго («Николаев-», «Харьков-», «Запорожье-» и «Хмельницкоблэнерго») запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остающихся у государства облэнерго («Тернополь-» и «Черкассыоблэнерго») пока отсутствуют.

Предполагалось, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору советника для их продажи.

«Два (облэнерго) еще не можем поставить в график, потому что не сильно понимаем, как примут решения другие органы власти, которые от нас не зависят», – пояснил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. Он напомнил, что в случае «Черкассыоблэнерго» ФГИ управляет 46% акций, а еще 25% находятся в управлении ЧАО «Украинская энергосберегающая сервисная компания» («УкрЭСКО»), и эти два пакета надо объединить. «Сколько не ходим в Минфин, предлагаем варианты, они говорят, что так не получается. Мы говорим: «Предложите!». Но предложений не получаем», – описал глава ФГИ тогда текущую ситуацию.