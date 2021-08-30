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Необходимо вводить третью — так называемую бустерную — дозу вакцины от коронавируса, чтобы защитить самые уязвимые категории населения, считают во Всемирной организации здравоохранения, сообщает УНИАН.

«Третья доза вакцины - это не предмет роскоши, который отнимают у того, кому еще не сделали первый укол. Это, по сути, способ обезопасить наиболее уязвимых», — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Его слова фактически противоречат заявлениям председателя организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, который неодобрительно высказывался о вакцинации населения третьей дозой.

В то же время, Ханс Клюге также призвал европейские страны, где сформировался избыток вакцин, поделиться ими с другими государствами. Особенно он отметил страны Восточной Европы и Африки.

Также чиновник ВОЗ выразил «глубокое беспокойство» из-за роста показателей передачи COVID-19 в Европе в последние две недели на фоне низкого уровня вакцинации в некоторых странах региона.

 
ForUm

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