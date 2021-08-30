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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ознакомился с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе Операции объединенных сил в рамках поездки в район проведения ООС. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

По словам спикера ВР, недавние обстрелы города Авдеевка является серьезным нарушением договоренностей, принятых всеми сторонами процесса по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Мы потеряли технику – что-то потеряли безвозвратно, что-то на время и отремонтируем. Однако самое главное - это люди и их здоровье. Фактически попадания были почти в километре от школы, которая, я надеюсь, вскоре будет функционировать и помогать маленьким дончанам развиваться, учиться и работать в интересах нашего государства», - сказал Разумков.

Председатель парламента подчеркнул, что Украина продолжает выполнять взятые на себя обязательства и придерживается достигнутых в Минске договоренностей о прекращении обстрелов и ведения боевых действий. Впрочем, в случае необходимости украинская сторона будет защищать своих граждан.

«Мы точно не будем молчать и будем защищать и своих военнослужащих, и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях. Все, что будет зависеть от нас, от армии, от военно-гражданской администрации, - я уверен, мы будем делать», - сказал он.

Во время поездки в район проведения ООС председатель Верховной Рады также ознакомился с порядком выполнения боевых задач личным составом 9 механизированной роты (Марьинка) и 2 механизированной роты (Красногоровка) 28-й отдельной механизированной бригады.
ForUm

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