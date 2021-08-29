В Черкассах полицейские объявили подозрение женщине, которая оставила семилетнего ребенка без медицинской помощи. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Черкасской области.
24 августа в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы доставили мальчика 2014 года рождения.
При осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы, вероятно — от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения.
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