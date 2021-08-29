В Черкассах полицейские объявили подозрение женщине, которая оставила семилетнего ребенка без медицинской помощи. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Черкасской области.

В ходе расследования полицейские установили, что женщина, видя плохое состояние здоровья мальчика, не обратилась за профессиональной помощью в больницу и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь.

Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

24 августа в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы доставили мальчика 2014 года рождения.

При осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы, вероятно — от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения.