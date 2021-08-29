Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины вручил украинским военнослужащим государственные награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета. Двум погибшим защитникам звание Героя Украины было присвоено посмертно. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба Офис Президента.

Так, званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоили бойцам Горбенко Святославу и Виктору Гурняку.

"Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец Добровольческого украинского корпуса Правый сектор Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, спасая травмированного сослуживца, Горбенко был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители Святослава - Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

"Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку. Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области", - сообщают в Офисе президента.

Награду получили родители Виктора - Петр Степанович и Мария Мирославовна.

К памятным мероприятиям у здания Министерства обороны в Киеве также присоединились родные павших воинов, представители Вооруженных Сил Украины, сектора безопасности и обороны, ветераны АТО/ООС, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и высшие должностные лица.