В воскресенье, 29 августа, боевики осуществили обстрел позиций украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Північ, в результате чего один боец ВСУ получил ранение.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook Оперативно-тактическая группировка Північ.
Раненому оказали медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного оценивается медиками как тяжелое.
29 августа с начала суток по состоянию на 7 утра был зафиксирован один обстрел российских оккупационных войск в зоне ООС.
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