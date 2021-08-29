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В Украине за минувшие сутки против коронавируса сделали 87 567 прививок. Что меньше почти в два раза чем в два предыдущих дня.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, одну дозу вакцины получили 29 772 человека, полностью иммунизированы - 57 795 человек.

Как сообщают в Минздраве, в течение суток работали:

  • 693 мобильные бригады,
  • 1 941 пункт прививания;
  • 377 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 5 295 407 человек.

Так, из них получили одну дозу - 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 594 758 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в стране проведено 8 890 163 прививки.
ForUm

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