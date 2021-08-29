Итальянская береговая охрана спасла 539 мигрантов, которые находились на рыбацкой лодке, дрейфовавшей около берегов острова Лампедуза в Средиземном море. Об этом в субботу, 28 августа сообщает ВВС.

Отмечается, что среди мигрантов на борту были женщины и дети.

В числе мигрантов - граждане разных стран, В том числе египтяне, сирийцы, а также выходцы из Северной Африки.

Врач из группы "Врачи без границ" (MSF) Алида Серрахиери заявила, что некоторые мигранты, похоже, подверглись физическим нападениям в Ливии во время ожидания лодки, которая должна была доставить их в Европу.

Следователи изучают вероятность того, что мигранты могли быть ошибочно заключены в Ливии.

Поскольку лодка с мигрантами могла затонуть, людей переместили на суда итальянской таможни и береговой охраны и перевезли на Лампедузу.

На острове находится лагерь для мигрантов, рассчитанный примерно на 300 человек, однако сейчас там живет впятеро больше людей. Многих прибывших содержат прямо на дороге около лагеря.