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В воскресенье, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. В этот день будут приспущены государственные флаги на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях.

Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

В 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания.

День памяти защитников Украины установлен указом президента от 23 августа 2019 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

Смертельный для украинских военных "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха.
ForUm

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