Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы на борту, затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес. Члены экипажа были спасены.
Об этом сообщает Maritime Bulletin.
Инцидент произошел в субботу утром, 28 августа. По предварительной информации, судно затонуло в результате столкновения с грузовым судном Haya.
Последний раз Sea Bird подало сигнал в 00:20 по всемирному координированному времени.
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