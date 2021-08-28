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Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы на борту, затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес. Члены экипажа были спасены.

Об этом сообщает Maritime Bulletin.

Инцидент произошел в субботу утром, 28 августа. По предварительной информации, судно затонуло в результате столкновения с грузовым судном Haya.

Последний раз Sea Bird подало сигнал в 00:20 по всемирному координированному времени.
ForUm

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