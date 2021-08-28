В Харькове водитель автомобиля Volkswagen Passat врезался на проезжей части в коня, на котором ехала 24-летняя женщина.
Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.
ДТП произошло в ночь на субботу, 28 августа, на Клочковской спуске.
В результате происшествия наездница была госпитализирована, однако после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
В то же время животное столкновение с автомобилем не пережило.
Причины аварии на данное время не установлены.
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