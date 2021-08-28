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В Харькове водитель автомобиля Volkswagen Passat врезался на проезжей части в коня, на котором ехала 24-летняя женщина.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

ДТП произошло в ночь на субботу, 28 августа, на Клочковской спуске.

В результате происшествия наездница была госпитализирована, однако после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

В то же время животное столкновение с автомобилем не пережило.

Причины аварии на данное время не установлены.
ForUm

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