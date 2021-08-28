Калифорнийская комиссия по условно-досрочному освобождению рекомендовала освободить Серхана Серхана, убившего в 1968 году сенатора Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди, который тоже был убит пятью годами ранее — в 1963 году.

77-летний Серхан Серхан подавал прошение об условно-досрочном освобождении 16 раз, он провел в тюрьме 53 года, отмечает CNN.

Комиссия из двух человек рекомендовала условно-досрочное освобождение Серхана Серхана, но решение не является окончательным. Оно может быть отменено губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. Окончательное решение может быть принято в течение нескольких месяцев.

Двое сыновей Роберта Кеннеди — Роберт Кеннеди-младший и Дуглас Кеннеди поддержали освобождение Серхана перед комиссией по условно-досрочному освобождению, однако несколько других детей Кеннеди решительно выступили против этого шага.

«Я поражен тем, что могу увидеть мистера Серхана лицом к лицу. Я думаю, что прожил свою жизнь в страхе перед ним и его именем, так или иначе. И сегодня я благодарен за то, что вижу в нем человека, достойного сострадания и любви», — сказал Дуглас Кеннеди, который был еще ребенком, когда его отец был застрелен в 1968 году, во время слушания, проводившегося в онлайн-режиме.

Прокуратура Калифорнии впервые за 16 попыток Серхана Серхана просить об условно-досрочном освобождение не выступила против.

Серхан Серхан застрелил Сенатора Роберта Кеннеди, когда он произносил речь, посвященную его победе на праймериз.

В 1969 году Серхана приговорили к смертной казни за убийство, но затем приговор изменили на пожизненное заключение.