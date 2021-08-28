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Разведка США раскрыла новые данные о происхождении коронавируса. В них говорится, что COVID-19 не был разработан, как биологическое оружие.

Об этом говорится в отчете Офиса Директора Национальной разведки США.

Разведка до сих пор не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса. Там существуют разногласия по поводу версий. Одна из версий говорит о том, что вирус передался от животного человеку естественным путем. Вторая - коронавирус возник в результате утечки из лаборатории в Ухане. Разведка считает обе версии правдоподобными.

«Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения COVID-19. Все разведывательные агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент», - говорится в докладе.

Однако разведка опровергает версию, что вирус был создан как биологическое оружие.

«Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии», - говорится в докладе разведки.
ForUm

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