Доступен онлайн текст службы Успения Пресвятой Богородицы.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.
Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.
Скачать текст можно тут.
Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 7 Божественных литургий.
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