Идя путем смирения, покаяния и молитвы, преподобный Феодосий Печерский достиг святости.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Смирение - это предание себя в руки любящего Бога, оно очищает человека от греха и делает его прекрасным творением, которое мы называем святым. Преподобный Феодосий отличался глубоким смирением, никогда свою волю не ставил выше воли Божьей, всегда искал, что Богу угодно, а не то, что ему нравится, все со смирением принимал и благодарил за все Бога», - подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий напомнил, что паломники из-за скромного вида и смирения часто даже не узнавали в преподобном Феодосии игумена Киево-Печерской лавры.

Его Блаженство привел один пример из жизни преподобного Феодосия Печерского.

Однажды Феодосий имел беседу с князем Изяславом. Встреча затянулась допоздна, и князь дал преподобному карету и кучера.

«Извозчик не знал, кого везет, и, устав, решил, что дальше монах в бедной одежде должен управлять лошадьми. Преподобный Феодосий скромно вышел из кареты и сел на коней. Когда уже под утро они подъезжали к лавре, то извозчик увидел, что весь народ, который им встречался, останавливался и низко кланялся преподобному Феодосию. Извозчик понял, что он допустил ошибку. Преподобный Феодосий, увидев, что извозчик смутился, сказал: «Хорошо, брат, теперь ты уже дальше садись на лошадей, а я в карету». Извозчик был еще больше удивлен, когда увидел, что вся братия встречает святого с большим уважением. Он растерялся, а преподобный успокоил его и пригласил в трапезную, одарил подарками и отпустил с миром», - рассказал Блаженнейший.

Предстоятель пожелал, чтобы мы брали пример со святых и тоже были смиренными перед Богом и друг перед другом.

«Когда Бог посылает какие-то испытания, проверку в жизни, то мы должны смириться перед Богом и не возносить свои планы над Божественными планами. Человеку можно чего-то желать, но если это Бог благословляет, и с благодарностью это делать. Если Бог препятствует нашим планам, то не надо бить лбом о стену, а надо смириться и сказать: «Да будет воля Твоя». И Господь обязательно даст человеку больше, чем он хотел получить по своим планам. Такое свойство смирения: вроде бы человек отказывается от всего, а оно делает его способным вместить в себя больше, чем он хотел, желал и мечтал», - подытожил Митрополит Онуфрий.