также в разделеПолитика
Шмыгаль тоже полетел на День независимости Молдовы 10
В Германии Кличко будет агитировать за кандидата от блока Меркель 10
Зеленский побывал на параде по случаю 30-летия независимости Молдовы 26
Президент утвердил внешнеполитическую стратегию Украины 111
Зеленский сравнил свое президентство со стартапом 13
Маркарова: Между Украиной и США нет разногласий по «Северному потоку-2» 14
Кабмин одобрил безвиз с Маврикием 8
В Украине прокомментировали оценку о «20 годах до членства в ЕС» 32
У Порошенко заявили, что напавшего на него титушку отпустили без подозрения 64
Зеленский едет на 30-летие независимости Молдовы 12
Кулеба рассказал, что будет дальше с Крымской платформой 21
«Батькивщина» предлагает Раде запретить награждать госслужащих 12
Зеленский: Украинцы своих в беде не бросают 28
Зеленский назначил нового посла Украины в ЕС 14
Кулеба о реакции росСМИ на Крымскую платформу: Там пылает 42
«Герои Украины»: Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды 16
Зеленский внес в Раду законопроект о Дне государственности 13
В Кремле прокомментировали решение суда по иску оператора «Северного потока 2» 36

С целью преодоления вызовов безопасности в причерноморском регионе Украина призывает усилить взаимодействие между странами по линии военно-морских сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по итогам многосторонней встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши в Кишиневе.

Глава Украинского государства акцентировал внимание на том, что военная угроза вокруг Украины и в дальнейшем остается высокой, критическим является уровень угрозы с севера, где Беларусь используют как дополнительный плацдарм для агрессивных действий. Также опасность представляют российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и Южной Осетии. А из-за активной милитаризации Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и вообще торговля в регионе.

«Мы должны совместно решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам - и Румынии, и Молдове - также приобщиться к этой инициативе», - сказал президент.

Кроме того, по его словам, Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран-членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок.

«Указанные вопросы – важные шаги к безопасному и успешному региону Черного моря. Давайте объединять наши усилия как соседи, имеющие общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее, как дружеские и братские народы ради успеха наших дружественных и братских народов», - обратился Зеленский к присутствующим главам государств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
15
Теги