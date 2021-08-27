С целью преодоления вызовов безопасности в причерноморском регионе Украина призывает усилить взаимодействие между странами по линии военно-морских сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по итогам многосторонней встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши в Кишиневе.

Глава Украинского государства акцентировал внимание на том, что военная угроза вокруг Украины и в дальнейшем остается высокой, критическим является уровень угрозы с севера, где Беларусь используют как дополнительный плацдарм для агрессивных действий. Также опасность представляют российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и Южной Осетии. А из-за активной милитаризации Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и вообще торговля в регионе.

«Мы должны совместно решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам - и Румынии, и Молдове - также приобщиться к этой инициативе», - сказал президент.

Кроме того, по его словам, Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран-членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок.

«Указанные вопросы – важные шаги к безопасному и успешному региону Черного моря. Давайте объединять наши усилия как соседи, имеющие общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее, как дружеские и братские народы ради успеха наших дружественных и братских народов», - обратился Зеленский к присутствующим главам государств.