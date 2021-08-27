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Сегодня, 27 августа, в 10:40, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Василия Стуса во Львове ранен мужчина.

По данным облглавка, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Львовского городского управления полиции №1, оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Как установили правоохранители, в одно из заведений общественного питания забежал человек с сильным кровотечением, который сообщил, что в него стреляли. Он был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, скончался в результате полученного ранения.

Правоохранители установили личность погибшего – это 64-летний львовянин, который работал таксистом.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания злоумышленника, причастного к совершению убийства.

Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение нападающего и обстоятельства совершения преступления, правоохранители просят обращаться на оперативную линию 102 или в ближайший отдел полиции.
ForUm

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