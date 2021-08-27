В Антимонопольный комитет Украины поступают многочисленные обращения киевлян относительно начисления им в платежках КП «Киевтеплоэнерго» дополнительных сумм за прошлый период, основанием для чего якобы стали рекомендации АМКУ. Причем перечисление в этих платежках происходит преимущественно в сторону увеличения и без надлежащего обоснования оснований для этого, сообщила пресс-служба Комитета.

Причины таких действий КП пока проверяются Северным межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

В то же время Комитет отмечает, что новые начисления потребители получили не в результате действий отделения, а в результате действий/бездействия КП «Киевтеплоэнерго». Ведь оно без заключения новых договоров с потребителями, осуществляло начисления по новой Методике распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2018 № 315 (далее - Методика № 315). Эти действия могут содержать признаки нарушения конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.

Напомним, 24 июня административная коллегия Отделения предоставила КП «Киевтеплоэнерго» обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от применения Методики № 315 при расчетах с потребителями, с которыми не заключены договоры в соответствии с требованиями Закона №2189-VIII, и осуществить перерасчет потребителям, с которыми были заключены до 01.05.2019 договора о предоставлении коммунальных услуг, размера платы за услуги по централизованному отоплению в соответствии с Методикой № 359.

КП «Киевтеплоэнерго» уже сообщило Отделению о частичном выполнении предоставленных ему рекомендаций, в частности, в части осуществления перерасчетов в соответствии с Методикой №359 за услуги в отопительный период 2020-2021 года.

«Действительно ли данные Комитетом рекомендации выполнены, и связано ли с их выполнением осуществление значительных доначислений в платежках отдельных пользователей услуг, Комитет выясняет», - говорится в сообщении.

В частности, принимаются меры по получению дополнительной информации от Компании относительно проведенного перерасчета потребителям. В КП «Киевтеплоэнерго» направлены все необходимые требования о предоставлении информации относительно проведенного перерасчета, после получения в ближайшее время ответов сможем дать надлежащую оценку таким действиям монополиста.

Из истории вопроса

С 01.05.2019 вступил в силу в новый Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (далее - Закон № 2189-VIII), который существенно изменил принципы отношений в процессе предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг, а также ввел новую терминологию и классификацию коммунальных услуг, внес изменения в организацию предоставления коммунальных услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Также законом определены условия переходного периода. Согласно заключительным и переходным положениям, до перехода на новые договора о предоставлении коммунальных услуг, которые будут заключены по правилам, определенным Законом № 2189-VIII, продолжают действовать старые договора о предоставлении коммунальных услуг, заключаемых по требованиям старого закона «О жилищно-коммунальных услугах» (Закон № 1875-IV).

При этом необходимо обратить внимание на то, что старые договора с потребителями не предусматривают возможность применения исполнителями услуг Методики распределения между потребителями объемов, потребленных в здании коммунальных услуг, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2018 № 315 (далее - Методика № 315).

В соответствии с разъяснениями Министерства развития общин и территорий Украины (далее - Минрегион), Методика № 315 может применяться исключительно к новым договорам, заключенным согласно требованиям закона № 2189-VIII.

То есть пока предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения не могут применять Методику № 315 и осуществлять любые дополнительные начисления, ссылаясь на нее, поскольку она была разработана Минрегионом во исполнение Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» и Закона № 2189-VIII (который вступил в силу с 01.05.2019).

Методика № 315 может применяться только после заключения потребителями новых договоров с исполнителями коммунальных услуг (по требованиям Закона № 2189-VIII). До того времени начисления населению за коммунальные услуги должны осуществляться по действующим договорам и правилам. То есть, тепло- и водопроводные предприятия не могут распределять воду и тепло в соответствии с Методикой № 315. Это является прямым нарушением условий действующих договоров с потребителями.

Приведенная правовая позиция также поддержана Центральным апелляционным судом в постановлении от 03.06.2021 по делу № 908/3611/19, который отметил, что Методика № 315 не подлежит применению в спорных правоотношениях, поскольку она устанавливает порядок распределения потребленных коммунальных услуг, которые регулируются Законом № 2189-VIII.