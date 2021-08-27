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Кандидатура зампреда комитета Госдумы РФ по международным делам и бывшего «прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Госдуме РФ.

В самое ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы на нее уже готовы, уточнил один из собеседников РБК.
 
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