В Киеве за минувшие сутки обнаружили 262 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«262 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 223 366», - сообщил Кличко.

Заболели 150 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 95 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также 11 девочек от 4 месяцев 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирус. А также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 185 человек. В общем коронавирус преодолел 215 431 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 46, в Деснянском - 37, и в Дарницком районе - 32 случая», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 26 августа в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.