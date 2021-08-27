Кабинет министров Украины определил победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Евгения Кузькина, который с мая 2021 года является временно исполняющим обязанности главы Укравтодора, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Евгений Кузькин — доктор экономических наук, на протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Укравтодора.
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