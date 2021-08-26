Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру «Партии регионов», который до Революции достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас он бежал на временно оккупированный полуостров Крым и всячески способствует оккупационному режиму.

По информации СБУ, фигурант перебрался на остров сразу после оккупации Крыма со стороны РФ. Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями.

Подозреваемый создал общественную организацию для «объединения крымскотатарского народа».

Установлено, что настоящей целью этой организации является целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым, агитация о признании оккупационных органов власти РФ, побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ, агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия.

Санкция статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.