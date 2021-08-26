также в разделеЭкономика
Шмыгаль рассказал, на что пустят помощь от МВФ 11
Укрэнерго: Ситуация с накоплением угля на ТЭС остается критической 8
Доходы украинцев незначительные: Министр не видит необходимости в общем декларировании 21
В Украине почти остановился рост промпроизводства 16
Суд в США отклонил ходатайство экс-владельцев Приватбанка о прекращении рассмотрения дела 10
Украина получила $2,7 миллиарда от МВФ 27
Министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от «Северного потока-2» 86
В Украине продолжает дорожать автогаз 18
Верховный суд запретил российскому «Сбербанку» использовать свое название в Украине 19
Ассоциация: Подсолнечное масло подешевело впервые за год 30
НБУ: Гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики 15
В Украине повысят минимальную зарплату 827
Кабмин увеличивает уставной капитал экспортно-кредитного агентства 23
За годы независимости покупательная способность украинцев упала на 30% 21
Укрзализныця подняла тарифы на грузовые перевозки 33
Катар открыл рынок для украинского меда и продуктов пчеловодства 19
64 компании хотят стать коллекторами в Украине 19
Минэкономики: Число безработных в Украине сократилось на треть 11

Экономика Украины восстанавливается после «ковидного» падения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа.

«Впервые за много месяцев зафиксирован рост в аграрной отрасли на 2,5%. Активный рост идет по важным секторам промышленности. Металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроение - на 10%», - отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, за первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составила 462 млрд грн, что на 76% больше, чем в прошлом году. Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
10
Теги