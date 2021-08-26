Экономика Украины восстанавливается после «ковидного» падения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа.

«Впервые за много месяцев зафиксирован рост в аграрной отрасли на 2,5%. Активный рост идет по важным секторам промышленности. Металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроение - на 10%», - отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, за первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составила 462 млрд грн, что на 76% больше, чем в прошлом году. Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат.