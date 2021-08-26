Украинцы своих в беде не бросают, заявил президент Владимир Зеленский.

«Сказать, что последние несколько дней были динамичными, — ничего не сказать. Но они еще раз доказали: украинцы своих в беде не бросают, мы сильные, амбициозные, талантливые и имеем большое будущее. Спасибо всем причастным! Слава Украине!» — говорится в его Facebook.

Пост президент сопроводил видео с фрагментами прибытия эвакуационного борта из Афганистана и торжеств по случаю Дня Независимости.