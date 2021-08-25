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Австрия не намерена направлять делегацию в оккупированный РФ Крым, поскольку руководствуется политикой в европейском контексте. Об этом в среду заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг по итогам переговоров с министром иностранныхдел РФ Сергеем Лавровым.

«В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Как министру иностранных дел Австрии, мне очень важно действовать только в европейском контексте», - сказал он.

«Я с удовольствием поеду в Москву при ближайшей возможности», - добавил Шалленберг.
ForUm

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